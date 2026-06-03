Жители Омска рассказали, кому и сколько оставляют денег в качестве чаевых

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе опроса, проведенного порталом SuperJob, выяснилось, что омичи довольно часто дополнительно вознаграждают труд сотрудников сферы обслуживания. Наиболее часто чаевые от жителей Омска получают официанты, а самые значительные суммы жители Омска дают в качестве благодарности сотрудникам отелей.

Чаще всего жители Омска оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе. Так 24% опрошенных омичей делают это всегда, а еще 41% — в зависимости от обслуживания и собственного настроения. Также жители Омска склонны благодарить за «качество и скорость» водителей такси (всегда дают на чай 7% омичей, иногда — 31%) и курьеров (всегда благодарят 7%, иногда — 30%). Омички с помощью чаевых выделяют работу парикмахеров и других специалистов омских салонов красоты (всегда поощряют персонал 6%, иногда — 20%). На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 7% жителей Омска, иногда — 20%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 3%, иногда — 20%.

Самые крупные суммы — 500 рублей — от омичей получают сотрудники отелей. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые составляют 400 рублей. В парикмахерских и салонах красоты в среднем оставляют 300 рублей. На заправках и автомойках — 150 рублей. В такси средняя сумма чаевых составляет 110 рублей. Курьерам оставляют 100 рублей.

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