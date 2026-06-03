В Омске установят бронзовую скульптуру «Музыка» у здания депкульта

О макете рассказал мэр Омска в своем телеграм-канале

В Омске появится новая достопримечательность. Бронзовая скульптура «Музыка» работы известного художника Игоря Вахитова будет установлена на улице Чокана Валиханова, напротив исторического здания департамента культуры. Монтаж памятника запланирован на сентябрь 2026 года.

Решение об установке было принято по итогам народного голосования. В прошлом году омичи выбрали именно этот проект в качестве символа года, когда город удостоился почетного звания «Культурная столица России». Директор департамента культуры Олег Федоренко лично встретился с автором и согласовал все детали размещения объекта.

Скульптура изображает диалог учителя и ученика, что олицетворяет преемственность поколений и связь времен через искусство. Центральным элементом композиции стала скрипка — символ гармонии и высшего музыкального мастерства. Игорь Вахитов, создавший множество знаковых объектов для Омска, отметил, что музыка эмоционально «звучит» во всех видах творчества.

Появление нового арт-объекта украсит центральную часть города и подчеркнет его богатое культурное наследие. Памятник станет точкой притяжения для жителей и гостей Омска, напоминая о важности сохранения традиций классического искусства.

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