Треть детей из омских семей проведут все летние каникулы в городе

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство омских семей не смогли обеспечить каникулы своим детям за пределами города. Данные следуют из открытого опроса, проведенного порталом SuperJob среди родителей школьников из города Омска.

В ходе опроса выяснилось, что большинство омских школьников проведут все три месяца летних каникул в городе. Так ответили 33% омских родителей. Еще 27% респондентов заявили, что их чада будут время от времени посещать семейную дачу или поедут на каникулы к родственникам в деревню. В оздоровительные или спортивные лагеря отправят своих детей 11% омичей. А отдых за пределами региона, на территории России, смогут обеспечить своим отпрыскам лишь 8% опрошенных родителей. Есть среди омских детей и счастливчики, которые отправятся на семейный отдых в зарубежную поездку — 6% омичей увезут своих детей в этом году в Турцию, Египет и Таиланд.

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