Более 900 килограммов гуманитарной помощи отправили омичи за май бойцам на СВО

В минувшем месяце омичи бесплатно отправили по почте около 900 кг гуманитарного груза в адрес приграничных госпиталей и участников специальной военной операции. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

УФПС Омской области сообщает, что неравнодушные жители региона каждый день отправляют личные посылки посредством Почты России воюющим на СВО российским солдатам. Только за май 2026 года, из Омской области на фронт ушло около несколько тысяч посылок общим весом более 900 килограммов.

Неравнодушные омичи ежедневно приходят в отделения связи Омской области с тем, чтобы отправить российским солдатам гостинцы. В доставку сотрудниками почты были приняты от омичей продукты питания кондитерские изделия, консервы, чай, кофе, а также средства гигиены и лекарственные препараты. Все это омичи отправляют в адрес участников специальной военной операции и раненым бойцам в приграничные госпиталя. В ведомстве сообщают, что самым активными в отправлении гуманитарных грузов стали жители Тарского, Русско-Полянского, Тюкалинского, Марьяновского и Любинского районов Омской области.

Также в УФПС Омской области напоминают, что отправить посылку на СВО омичи могут в любом почтовом отделении, достаточно написать полное имя адресата, номер его войсковой части и почтовый индекс 103400. При этом важно помнить, что посылку надо показать сотруднику Почты открытой, а масса отправления не должна превышать 10 кг. Получить подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок в зону СВО можно в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

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