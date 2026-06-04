Санация вместо замены: в Омске обновляют ключевой трубопровод питьевой воды

Санация водовода в Кировском округе. Фото: пресс-служба омского водоканала.

Специалисты омского водоканала приступили к санации одного из трех важнейших трубопроводов. Магистральный водовод диаметром 1200 миллиметров подает питьевую воду с Ленинской очистной водопроводной станции жителям Кировского, Центрального и Советского округа.

Стальной водовод был введен в эксплуатацию в 1972 году. Более чем за полвека лет службы коммуникации износились. Чтобы продлить срок их службы специалисты омского водоканала последние 15 лет проводят санацию трубопроводов. Это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей. Данный водовод будет санироваться уже в четвертый раз. Работы на нем проводили в 2020, 2023 и 2024 годах, обновив суммарно участки протяженностью 3 километра.

«Магистральный водовод имеет стратегическое значение для обеспечения омичей питьевой водой. В период ремонтных работ вода будет подана горожанам по резервным схемам. Санация водовода продлится в течение месяца, все работы будут завершены в июле. Во время санации в часы максимального водопотребления возможно снижение параметров холодного водоснабжения потребителей Кировского округа. Мы ежегодно, последовательно санируем магистральные водоводы. Это продляет срок службы сетей еще на 50 лет», - рассказал Сергей Голиченко заместитель генерального директора по производству омского водоканала.

Работы проводят закрытым способом, не нарушая благоустройство города и без перекрытия дорожного движения. Восстанавливают сети путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы.

В текущем году в планах водоканала санация двух магистральных водоводов: по улице 2 Казахстанская в Старом Кировске и по улице 3 Молодежная в Октябрьском округе Омска.

Цементно-песчаное покрытие трубопроводов - экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесенное на внутреннюю часть трубы надежное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.