В Омске курьер на мощном электровелосипеде устроил конфликт с пенсионеркой

Фотография носит иллюстративный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском административном округе Омска произошел неприятный инцидент с участием курьера службы доставки. Накануне около 15:30 возле остановки «Строймаркет» молодой человек на электровелосипеде едва не сбил пожилую женщину на пешеходной дорожке. Подробности инцидента сообщил телеграм-канал «Омский новостной поезд».

По словам свидетелей, когда прохожие сделали замечание нарушителю, он начал огрызаться и вести себя вызывающе. На угрозу пожаловаться работодателю курьер ответил, что ему ничего не грозит, так как его транспортное средство по документам числится велосипедом. При этом очевидцы отмечают, что аппарат весом 45 кг по мощности сопоставим с мопедами типа «Минск» или «Восход».

«Молодой человек даже не извинился перед пожилым человеком, а только смеялся ей вслед», — рассказал автор поста.

Между тем, использование тяжелой техники на тротуарах создает реальную угрозу для жизни и здоровья горожан, особенно детей и стариков. Правила дорожного движения обязывают водителей подобных средств двигаться по проезжей части или велодорожкам, если таковые имеются.

Ответственность за обучение своих сотрудников лежит на компаниях-агрегаторах. Игнорирование элементарных норм вежливости и безопасности подрывает репутацию сервиса и вызывает справедливое возмущение жителей.

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