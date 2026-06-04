Прокуратура вернула сыну погибшего на СВО омича деньги, украденные мошенниками

Денежные средства мошенники перечислили через «дроппера» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Таврического района Омской области защитила права студента, чей отец погиб при исполнении воинского долга. Молодой человек стал жертвой телефонных мошенников: в конце 2025 года злоумышленники под предлогом сохранения средств убедили его перевести более миллиона рублей — социальную выплату за гибель отца — на неизвестные счета.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования полицейские установили личность владельца одного из счетов, на который поступило 54 тысячи рублей из похищенной суммы. Этот гражданин, так называемый «дроппер», предоставил свои банковские реквизиты преступникам.

Для восстановления справедливости прокуратура направила в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме: деньги подлежат возврату потерпевшему. Исполнение решения суда взято на особый контроль.

Мошенники часто используют доверчивых граждан для обналичивания украденных средств. Правоохранительные органы напоминают: сотрудники банков и силовых структур никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета». Бдительность помогает сохранить сбережения и не стать соучастником преступления.

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