В Омской области открыли мемориал, посвященный погибшим участникам СВО

Торжественное открытие мемориала, посвященным погибшим участникам специальной военной операции, прошло в городе Тара. Фото: официальное сообщество Администрации Тарского муниципального района

В городе Тара, расположенном на севере Омской области, увековечили память о земляках, погибших во время проведения специальной военной операции. На памятник воину было собрано 2,5 миллиона рублей. В сборе средств приняли участие семьи погибших военнослужащих, действующие участники СВО, предприниматели и неравнодушные граждане.

Церемония открытия собрала большое число жителей района, которые пришли отдать дань уважения и поддержать семьи погибших героев. Фото: официальное сообщество Администрации Тарского муниципального района

Церемония открытия мемориала собрала множество жителей Тарского района, которые пришли отдать дань уважения и поддержать семьи погибших. В рамках мероприятия была объявлена минута молчания, а к мемориалу возложили цветы, что стало символом единства и скорби.

«Создание мемориала в память о погибших тарчанах — участников специальной военной операции, стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Инициаторами проекта выступили руководители волонтерских групп. В прошлом году на средства областного бюджета, а также за счет добровольных пожертвований местных предпринимателей и жителей района была благоустроена территория мемориала и возведена Стена Памяти. На ней увековечены имена всех погибших на СВО воинов-земляков. В этом году был организован сбор средств на создание центрального элемента мемориала — памятника воина», — говорится в сообщении администрации Тарского района на официальной странице соцсети «ВКонтакте».

Изготовлением памятника занимались специалисты Новосибирского завода металлообработки. В тарской администрации сообщили корреспонденту КП-Омск, что в сборе средств приняли участие семьи погибших военнослужащих, действующие участники СВО, а также предприниматели и неравнодушные граждане. Благодаря сплоченности и неравнодушию жителей Тары, в короткие сроки удалось собрать более 2,5 миллионов рублей.

Редакция КП-Омск выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибших героев-тарчан.

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