Хоккейная академия «Авангард» в Омске получила статус официальной гостиницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Гостиница при хоккейной академии «Авангард» официально зарегистрирована как объект туристской индустрии. Соответствующая запись появилась в федеральном реестре 21 мая. Здание на проспекте Мира, 1б принадлежит Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард».
Свидетельство о классификации будет действовать до 21 мая 2029 года. Отель оснащен всеми необходимыми инженерными системами: горячим и холодным водоснабжением, отоплением, вентиляцией и освещением. На территории организованы подъездные пути, вывоз отходов и установлена информационная вывеска. Гостям доступны номера четырех категорий.
В настоящее время гостиница работает без присвоенной звездной категории. Всего в Омской области зарегистрировано 164 средства размещения, из них только 36 имеют официальную классификацию. Шесть отелей относятся к категории «четыре звезды», 22 — «три звезды», восемь — «две звезды».
Появление специализированной инфраструктуры повышает привлекательность спортивного кластера для гостей города. Размещение спортсменов и болельщиков в непосредственной близости от тренировочных баз способствует развитию хоккейного туризма в сибирском регионе.
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