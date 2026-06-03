Центр Омска на три дня власти перекроют из-за праздника

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 13 июня в центре Омска будет перекрыто движения транспорта на отдельных участках улиц и площадей из-за празднования Дня России. Об этом предупредила мэрия города.

В том числе будут перекрыты с 12:00 10 июня до 20:00 13 июня улица Герцена по одной правой полосе со стороны движения на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, по двум правым полосам со стороны движения по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Тарской.

С 14:00 11 июня до 20:00 13 июня будет закрыта улица Ленина от автомобильной развязки от площади Победы до пересечения с Партизанской и улицей Щербанева.

Кроме того, с 20:00 11 июня до 20:00 13 июня улица Герцена будет недоступна для авто и общественного транспорта от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая Площадь Победы, как и улица Ленина от улицы Тарской до площади Победы.

«… с 11:30 до 13:00 12 июня улица Ленина на участке от улицы Партизанской до улицы Лермонтова, Юбилейный мост, улица Партизанская на участке от улицы Ленина до улицы Петра Некрасова, улица Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина, участок автодороги на площади Ленина от улицы Лермонтова до Юбилейного моста, улица Думская на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина;

с 8:00 до 22:00 12 июня улица Карла Либкнехта и улица Музейная на участке от улицы Партизанской до улицы Ленина», — отметили в мэрии.

Власти установили общие маршруты объезда:

10, 11, 12 и 13 июня по улицам Интернациональной, Гагарина, Тарской, Партизанской, проспекту Карла Маркса;

12 июня с 11:30 до 13:00 по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса.

Также запретят парковку всех видов транспорта в местах проведения празднования с 11:00 10 июня до 20:00 13 июня.

Ранее мы писали, что Набережную Тухачевского в Омске из-за ремонта перекрыли до конца августа.

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