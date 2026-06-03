Омские ресурсоснабжающие организации активно готовятся к отопительному сезону

Фото: Сергей Сапоцкий

Сегодня, 3 июня, на пресс-конференции в Городском пресс-центре представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о летней ремонтной кампании и подготовке к следующему отопительному сезону.

Как сообщил гендиректор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев, во время нынешней ремонтной кампании предприятию предстоит капитально отремонтировать 8,4 км тепловых сетей на 19 участках теплотрассы города Омска. Еще 27 км отремонтируют по программе текущего ремонта.

«30 % работ по капитальному ремонту уже находятся в стадии активного выполнения или завершения. Программа текущего ремонта выполнена на 50 %.», рассказал Дмитриев.

По словам главы предприятия, необходимые резервы специалистов, техники и материалов у АО «Тепловая компания» есть.

«Текущий ремонт мы выполняем только своими силами, задействовано 25 бригад. По капремонту привлеченные подрядные организации работают только на двух участках. Работы в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будут выполниться только подрядными организациями», сообщил Владимир Дмитриев.

В этом году по федеральной программе будут отремонтированы 9 объектов, для всех уже определены подрядчики, и с 8 июня на первом участке уже начнутся работы. Что важно, с учетом опыта прошлого года «раскопки» будут стартовать уже после поступления комплекта новых труб. Завершить работы планируется до 30 сентября, до 15 октября подрядчики должны провести благоустройство.

Также в этом году по инвестпрограмме на котельных «Тепловой компании» пройдет замена котлов. Например, будут заменены два котла в котельной поселка Крутая горка. Дата окончания подготовки к отопительному сезону 15 сентября.

Как сообщил заместитель генерального директора, главный инженер АО «Омск РТС» Сергей Мозгонов, подготовку к отопительному сезону предприятие ведет в полном соответствии с графиком.

«На 500 км тепловых сетей предстоит провести гидравлические испытания на прочность, также запланированы текущие ремонтные работы и замена отдельных участков теплотрассы», рассказал представитель предприятия.

Так, новые трубы с увеличением диаметра будут проложены по улице Нефтезаводской, Дмитриева, 9-й Северной, проспекте Мира. Уже проложена новая теплотрасса под проезжей частью на улице Заозерной и в теле моста 60-летия ВЛКСМ.

По словам гендиректора «ОмскВодоканала» Павла Козлова, на сетях водоснабжения и водоотведения работы ведутся круглогодично. В этом году к капитальному ремонту запланировано 15 км сетей, 150 единиц запорной аппаратуры, также на объектах пройдут технологические работы. На проведение капитального ремонта предусмотрено 208 млн рублей, еще 1 млрд составят средства инвестпрограммы.

Ранее КП-Омск рассказывала о том, что на подготовку к зиме 2026-2027 в Омске и регионе выделят 15 млрд

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