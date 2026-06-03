На подготовку к зиме 2026-2027 в Омске и регионе выделят 15 млрд

Фото: АО «Тепловая компания»

На пресс-конференции в Городском пресс-центре первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Омской области Максим Земсков и заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Канат Кабдулкаримов рассказали о том, как регион пережил минувшую зиму и о подготовке к следующему отопительному сезону.

«Отопительный сезон 2025-2026 прошел в штатном режиме. Да, инциденты были, но все повреждения оперативно устранялись. На подготовку к следующей зиме выделено 15 млрд рублей. В эту сумму входят отчисления из бюджетов всех уровней – от федерального до местного, а также ресурсы УК. Для контроля за подготовкой к отопительному сезону создан оперативный штаб», сообщил Максим Земсков.

В прошлом году регион вступил в федеральную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На капитальный ремонт 18 объектов было направлено более 630 млн рублей, из которых более 400 млн составили средства федерального бюджета. В городе Омске были капитально отремонтированы 9 участков тепловых сетей АО «Тепловая компания», еще на одном, самом масштабном на Космическом проспекте, работы завершатся уже в этом году. В районах области ремонтные работы были проведены на 8 объектах водоснабжения.

В этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» региону будет выделена аналогичная сумма. На эти средства отремонтируют 9 объектов теплоснабжения в городе Омске и один объект водоснабжения в Омском районе.

Кроме того, область получила казначейский кредит в размере 1,5 млрд. Средства направлены на строительство тепловых сетей в Ленинском округе, замену 5 км тепловых труб и капитальный ремонт 21 объекта водоснабжения, 14 из которых находятся в районах области.

Как сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Канат Кабдулкаримов, ремонтная кампания на тепловых сетях уже началась.

АО «Тепловая компания» по капитальному ремонту заменит 11 км сетей, по текущему ремонту - 27 км сетей. «В рамках капитального ремонта у «Тепловой компании» 19 участков. Под отключения попадают 18 социальных объектов, 164 многоквартирных домов и 35 прочих объектов.

В рамках капитального ремонта у «Тепловой компании» 19 участков. Под отключения попадают 18 социальных объектов, 164 многоквартирных домов и 35 прочих объектов. Для ремонта необходимы отключения горячей воды, их график утвержден. В случае, если ремонтные работы продлятся дольше, чем было запланировано, разработаны технологические схемы подачи воды по так называемым временным перемычкам, чтобы потребитель не почувствовал ограничений в подаче ресурса.

Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность продлятся до конца сентября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru