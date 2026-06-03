Пожарные просят омичей убедить своих детей, чтобы те не поджигали тополиный пух

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В официальном канале Главного управления МЧС России по Омской области появилось предупреждение об опасности возгорания тополиного пуха, что может привести к возникновению пожаров. Омские спасатели просят омичей убедить своих детей, чтобы те не поджигали тополиный пух.

«В период активного распространения тополиного пуха возрастает риск возникновения пожаров. Легковоспламеняющийся пух может стать причиной быстрого распространения огня на жилые дома, транспортные средства и прилегающие территории», — говорится на странице ведомства в мессенджере МАХ.

Омские пожарные просят омичей исключить любые источники открытого огня вблизи скоплений тополиного пуха, а также не бросать в эти места непотушенные окурки и спички. Кроме этого, спасатели настоятельно рекомендуют омским родителям проведите разъяснительную работу с детьми о недопустимости поджигания пуха.

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