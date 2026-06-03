Метеорологи обещают переменную облачность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики уточнили прогноз для омичей, свежие данные опубликовал сервис «Яндекс.Погода». В предстоящее воскресенье, 7 июня, начнется период затяжных дождей: их ожидают ежедневно целую неделю.

Самым мокрым днем окажется среда, 10-е число. Чуть меньше будет лить 9, 11 и 12-го. Небольшие осадки зафиксируют 7, 8 и 13 июня. Солнце полностью скроют облака 11 и 13-го, переменную облачность обещают с 7 по 10, а также 12 июня.

В дождливые дни воздух останется теплым, термометры покажут максимум +26 градусов, минимум +23.

Следующий затяжной «мокрый» период вероятен в конце июня — начале июля.

Фото: «Яндекс.Погода»

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