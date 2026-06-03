На 3,7 млн рублей обманули мошенники пожилую омскую учительницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенничество со значительной суммой ущерба произошло в минувшие стуки на территории Омска. Под влияние телефонного проходимца попала 64-летняя учительница начальных классов одно из городских школ. По итогу пожилая омичка лишилась 3 миллиона 680 тысяч рублей.

Лишилась всех своих накоплений, которые — отказывая себе во всем — копила пожилой омский педагог. Финансовая беда у 64-летней учительницы начальных классов одной из омских школ, случилась после телефонного звонка с неизвестного педагогу номера. Собеседник омички, представившийся сотрудником банка, убедил ее в опасности — якобы с ее счета пытаются снять все деньги. Спасти их можно только быстро сняв со счета и передав «специальному» курьеру. Пожилая женщина полностью доверилась неизвестному и сняв все свои деньги, передала их неизвестному, чтобы положить их на «безопасный счет». Ущерб учительницы составил 3 миллиона 680 тысяч рублей — эти деньги она копила на достойную старость не один десяток лет.

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