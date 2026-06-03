За помощь Киеву в угрозах терактами омичам ФСБ задержала предателя в Волгограде

Фото: скриншот видео / ЦОС ФСБ России. Уголовные дела против подозреваемого уже возбудили

3 июня пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Волгограде пособника ВСУ, причастного к рассылкам сообщений о минировании в Петербурге, Омске и других городах России. По информации ведомства, житель Волгограда втянулся в данную преступную деятельность с 2023 года.

Начал сотрудничать с представителем одного из подразделений ВСУ подозреваемый сам.

«Россиянин за деньги активировал отечественные сим-карты, регистрировал на них электронные кошельки, а также администрировал специальное телекоммуникационное оборудование.

С помощью этих сим-карт украинские спецслужбы рассылали сообщения о готовящихся терактах в Волгоградской, Омской, Ростовской, Самарской областях, Тыве и Петербурге. Кроме того, из-за границы звонили родственникам российских военных и обманывали их, ущерб составил около 300 млн рублей», — рассказали в ФСБ.

При этом записи разговоров по телефону враг публиковал на украинском Телеграм-канале, уточнили в ведомстве.

В итоге силовики возбудили уголовные дела против мужчины, в том числе о госизмене. К сообщению о вскрытых эпизодах ведомство приложило видео довольно жесткого задержания.

Ранее мы сообщали, что в Омске силовики напомнили родителям о новой схеме кибермошенников.

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