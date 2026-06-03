В Омской области переназначили министров сельского хозяйства и труда

К своим полномочиям министры официально приступят с 3 и 4 июня Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжения о переназначении двух членов кабинета министров. Николай Дрофа остался на посту министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а Ирина Варнавская продолжила работу в должности министра труда и социального развития.

Для Николая Дрофы новый срок полномочий начался 3 июня. Он работает в отраслевом ведомстве с 2016 года, а министром стал в 2019-м. Опытный управленец сохранял должность при смене трех губернаторов: Виктора Назарова, Александра Буркова и Виталия Хоценко.

Ирина Варнавская приступила к исполнению обязанностей с 4 июня. Ее карьера в сфере социальной защиты началась в начале 2000-х годов. Она прошла путь от рядового сотрудника до заместителя министра (с 2012 года) и возглавила ведомство в 2024 году.

Кадровая стабильность в ключевых министерствах обеспечивает преемственность реализуемых государственных программ. Опытные руководители продолжат работу по поддержке аграриев и социально незащищенных слоев населения региона.

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