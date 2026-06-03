Популярная сеть блинных в Омске прекратила работу после четырех лет на рынке

Владельцы не раскрыли точной причины закрытия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске завершила деятельность сеть кафе быстрого питания, специализирующаяся на блинах. Последний филиал, работавший в торговом центре «Парк» на улице Масленникова, закрыл двери для посетителей. Проект существовал с 2022 года и принадлежал местным ведущим мероприятий Станиславу Жуку и Андрею Лебедеву.

О прекращении работы один из совладельцев сообщил в социальной сети. «На этом все. Хороший и вкусный проект, но, возможно, не в это время. Возможно, не в том городе. Спасибо каждому за веру и поддержку», — написал он.

Корреспондентам не удалось выяснить точные причины ухода с рынка. Второй партнер кратко прокомментировал ситуацию: «Просто закрылись и все. Нет никаких причин».

Ранее заведения сети работали по четырем адресам: в ТК «Терминал», в пространстве на улице Карла Либкнехта, а также на улицах 70 лет Октября и Красный Путь. Постепенно точки закрывались, пока не осталось ни одного действующего кафе.

Закрытие популярного места общественного питания отражает сложные условия для малого бизнеса в сфере услуг. Конкуренция на рынке фуд-корта остается высокой, что требует от предпринимателей постоянной адаптации к запросам потребителей.

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