Омского предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч за нелегальную выдачу займов

Ранее предприниматель уже был пойман на аналогичном преступлении Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского округа Омска выявила факт незаконной финансовой деятельности индивидуального предпринимателя. Бизнесмен под видом ломбарда выдавал гражданам займы под залог нового и бывшего в употреблении имущества, не имея на это законных оснований.

Установлено, что коммерсант не состоял ни в едином реестре ломбардов, ни в реестре микрофинансовых организаций Банка России. Поскольку в 2025 году он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение по инициативе надзорного ведомства, его действия квалифицировали по части 2 статьи 14.56 КоАП РФ.

Ленинский районный суд Омска постановил назначить виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Гражданам напоминают: перед оформлением займа необходимо проверять наличие организации в официальных реестрах регулятора.

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