В Омске на улице 15-я Рабочая неадекват пытался напасть на детей с ножом

Мужчина, как сообщают очевидцы, был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Росгвардия задержала мужчину с ножом, пытавшегося напасть на детей в Омске. Инцидент произошел на улице 15-я Рабочая, пострадавших нет. О происшествии рассказали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Омска».

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии трагедии удалось избежать. Экипаж силового ведомства находился поблизости и мгновенно среагировал на угрозу. Нападавшего задержали и скрутили на месте до прибытия дополнительных сил. По данным очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения или не отдавал отчета в своих действиях.

Никто из детей не пострадал. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, которые выясняют мотивы поступка задержанного и все обстоятельства инцидента.

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