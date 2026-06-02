Хотел взорвать пять человек: омский суд назначил принудительное лечение южноуральскому «бомбардиру»

Суд не стал приговаривать уральца к лишению свободы Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Омске Первомайский райсуд вынес постановление по уголовному делу о подготовке сложного по исполнению убийству пяти человек. Подсудимым там был житель Челябинской области, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 2 июня.

«Судом установлено, что в январе-марте 2025 года 32-летний житель Южноуральска Челябинской области, проживающий в Омске, испытывая беспричинно неприязнь к своей бывшей учительнице, двум одноклассникам, а также двум коллегам по работе, принял решение совершить их убийство. Для этого он изготовил самодельное взрывное устройство, обладающее ядовитыми свойствами. Однако не смог довести до конца свои действия по независящим от него обстоятельствам, поскольку в конце марта был задержан», — уточнили в судах.

На основании установленного суд счел доказанным, что уралец совершил деяния по трем статьям: ч. 1 ст. 223.1 УК («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222.1 УК («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 30 – п. «А» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

В соответствии с заключением экспертизы, на период приготовления к убийству мужчина страдал и страдает и сейчас хроническим психическим расстройством.

Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за опасные деяния на основании ст. 21 УК, но к нему применена принудительная медицинская мера: принудительное лечение в психиатрической больнице, причем в стационарных условиях специализированного типа, с интенсивным наблюдением.

Суд разъяснил сторонам сроки и порядок обжалования акта.

