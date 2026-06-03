В Омской области за месяц отстранили от управления мопедов 231 подростка

В основном нарушители садятся за руль без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Госавтоинспекции только за прошлый месяц выявили 231 факт управления транспортными средствами несовершеннолетними. В выходные дни в Павлоградском районе полицейские остановили мопед «Альфа», которым управлял 15-летний подросток. Выяснилось, что техника принадлежала его другу, находившемуся на пассажирском сиденье.

В отношении владельца мопеда возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу руля лицу, не имеющему прав. Санкция предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Ленинском округе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 17-летнего юноши. Алкотестер показал у подростка 0,486 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Выяснилось, что машину он купил самостоятельно, и родители об этом не знали.

В отношении нарушителя возбуждено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей. Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости контроля за поведением детей. Допуск несовершеннолетних к управлению транспортом создает реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

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