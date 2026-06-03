В Омске водитель автобуса начать терять сознание и врезался в три машины

Фото: УМВД России по Омской области

Управление МВД России по Омской области сообщило о ДТП с пассажирским автобусом. Авария случилась накануне, 2 июня, в 17:30 на улице Герцена.

Водитель ПАЗа маршрута №46 «Заря-2 — Облепиховая» стал терять сознание, из-за чего наехал на автомобили «Грейт Вол», «Мицубиси» и «Чанган». Затем врезался в ограждения.

Помощь медиков потребовалась почувствовавшему себя плохо водителю автобуса, а также шоферу из «Мицубиси». Это мужчины 1965 и 1971 годов рождения.

Специалисты уточняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что в Омском районе нетрезвый водитель сбил восьмилетнюю девочку.

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