В Омском районе пьяный водитель без прав сбил 8-летнюю девочку

Сбивший ребенка водитель даже не имел прав. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В селе Усть-Заостровка Омского района в результате аварии, которую спровоцировал нетрезвый автомобилист, пострадал ребенок Инцидент произошел вечером 2 июня на парковке перед местным магазином. О ЧП сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 23-летний молодой человек, находясь за рулем отечественной «ВАЗ», не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «Хендай». Удар был такой силы, что иномарка откатилась и совершила наезд на 8-летнюю девочку, которая в тот момент находилась прямо перед машиной.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Степень тяжести полученных травм уточняется.

Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у него вообще нет водительского удостоверения — права на управление автомобилем молодой человек не получал.

В отношении нарушителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления». Автомобиль «ВАЗ» эвакуирован и помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции продолжают проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности. Ход проверки контролирует прокуратура.

