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НовостиОбщество2 июня 2026 13:16

Омский предприниматель выкупил заброшенный профилакторий силовиков

Торги на имущество центра «Лесная поляна» завершились пятикратным превышением стартовой цены
Екатерина КРАСНОВА
Финальная стоимость лота составила 10,7 млн рублей

Финальная стоимость лота составила 10,7 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Имущественный комплекс бывшего центра реабилитации «Лесная поляна» в поселке Ключи сменил владельца. Победителем аукциона стал омский бизнесмен Даниил Мысягин, предложивший за лот 10,75 миллиона рублей.

В единый лот вошли 15 зданий и сооружений, включая спальные и медицинский корпуса, столовую, здание бассейна и дом руководителя. Дополнительно к недвижимости покупатель получил два десятка позиций движимого имущества: беседку, барную стойку и пианино.

Продажа объекта прошла не с первого раза. Ранее организаторы пытались реализовать профилакторий за 25 миллионов рублей, однако из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов аукционы признавались несостоявшимися. Для привлечения покупателей начальную цену снизили до 2,08 миллиона рублей. Низкий старт спровоцировал торговую борьбу, в результате которой итоговая сумма выросла почти в пять раз.

Согласно данным реестра, статус индивидуального предпринимателя в сфере операций с недвижимостью Даниил Мысягин получил в феврале 2025 года. Бизнесмен также является учредителем компаний «Мосградстрой» (дорожные работы) и «Глобалтранс» (демонтаж и снос строений).

Бывшая здравница региональных правоохранительных органов простаивала длительное время. Теперь новому собственнику предстоит решить судьбу комплекса: провести реконструкцию под новые нужды или подготовить площадку для сноса. Продажа непрофильных активов позволяет оптимизировать расходы ведомств и возвращать заброшенные объекты в хозяйственный оборот.

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