Омский предприниматель выкупил заброшенный профилакторий силовиков

Финальная стоимость лота составила 10,7 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Имущественный комплекс бывшего центра реабилитации «Лесная поляна» в поселке Ключи сменил владельца. Победителем аукциона стал омский бизнесмен Даниил Мысягин, предложивший за лот 10,75 миллиона рублей.

В единый лот вошли 15 зданий и сооружений, включая спальные и медицинский корпуса, столовую, здание бассейна и дом руководителя. Дополнительно к недвижимости покупатель получил два десятка позиций движимого имущества: беседку, барную стойку и пианино.

Продажа объекта прошла не с первого раза. Ранее организаторы пытались реализовать профилакторий за 25 миллионов рублей, однако из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов аукционы признавались несостоявшимися. Для привлечения покупателей начальную цену снизили до 2,08 миллиона рублей. Низкий старт спровоцировал торговую борьбу, в результате которой итоговая сумма выросла почти в пять раз.

Согласно данным реестра, статус индивидуального предпринимателя в сфере операций с недвижимостью Даниил Мысягин получил в феврале 2025 года. Бизнесмен также является учредителем компаний «Мосградстрой» (дорожные работы) и «Глобалтранс» (демонтаж и снос строений).

Бывшая здравница региональных правоохранительных органов простаивала длительное время. Теперь новому собственнику предстоит решить судьбу комплекса: провести реконструкцию под новые нужды или подготовить площадку для сноса. Продажа непрофильных активов позволяет оптимизировать расходы ведомств и возвращать заброшенные объекты в хозяйственный оборот.

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