Экс-замначальника миграционной службы в Омске получил 4 года колонии за взятки

После рассмотрения дела в областном суде приговор ужесточили Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омский областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника регионального управления по вопросам миграции МВД. Апелляционная инстанция заменила штраф на реальное лишение свободы после рассмотрения жалобы надзорного ведомства.

Установлено, что сотрудник полиции за денежное вознаграждение от представителей национальных диаспор оформлял иностранным гражданам разрешения на временное проживание с нарушением законодательства. Преступная схема была выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Омской области.

Ранее Куйбышевский районный суд назначил экс-правоохранителю штраф в размере 2,25 млн рублей. Областной суд признал это наказание недостаточным.

«Омский областной суд пришел к выводу о необходимости ужесточения наказания», — отметила официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

В итоге осужденному назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 3,8 млн рублей и лишили специального звания подполковника полиции.

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