Рабочие профессии составили 60% вакансий на рынке труда Омской области

Рабочие профессии по востребованности вытесняют профессии с дипломами вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 60 процентов спроса на рынке труда Омской области приходится на рабочие специальности. По прогнозу регионального министерства труда, до 2032 года экономике региона потребуется около 196 тысяч новых работников, большинство из которых должны иметь среднее профессиональное образование.

Помощь в трудоустройстве оказывает Кадровый центр «Работа России». Карьерные консультанты работают индивидуально: помогают выбрать профессию, пройти переобучение и подготовиться к собеседованию. На портале доступно более 100 образовательных программ для бесплатного освоения новых навыков. Заявки подали свыше 1400 человек, что на 164 процента больше показателей прошлого года.

Особое внимание уделяется молодежи. В рамках программы индивидуального карьерного сопровождения более 37 тысяч молодых людей в регионе определились с будущей профессией. 13 тысяч студентов оценили перспективы трудоустройства, а около шести тысяч школьников посетили предприятия и познакомились со специальностями.

Работодателям также предоставляется поддержка: специалисты помогают подбирать персонал, проводить массовый отбор и организовывать обучение сотрудников. Национальный проект «Кадры» реализуется с 2025 года по решению президента Владимира Путина. Его задачи — обеспечить экономику трудовыми ресурсами и повысить престиж рабочих профессий.

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