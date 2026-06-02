Семьи с двумя детьми в Омской области активно оформляются на новую выплату

Новую выплату можно оформить без посещения МФЦ Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня 2026 года в Омской области начинает действовать ежегодная семейная выплата — механизм возврата части уплаченного НДФЛ для работающих родителей. Государство пересчитывает налог по льготной ставке 6% вместо стандартных 13% и возвращает разницу на счёт заявителя. Мера поддержки распространяется на семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов.

Кто имеет право на выплату

Право на выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие в России, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе до 23 лет при очном обучении. Ключевое условие — наличие доходов, облагаемых НДФЛ, в году, предшествующем обращению. Это означает, что самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах, не уплачивающие подоходный налог, воспользоваться мерой не смогут.

Для определения права на выплату проводится комплексная оценка нуждаемости. В состав семьи включают заявителя, супруга, всех детей до 18 лет, а также студентов очной формы до 23 лет. Не учитываются лица, лишённые родительских прав, проходящие срочную службу, находящиеся в местах лишения свободы или признанные безвестно отсутствующими.

Как считаются доходы при назначении новой выплаты

Доходы оцениваются по тем же критериям, что и при назначении единого пособия. Специалисты учитывают зарплаты, пенсии, стипендии, доходы от гражданско-правовых договоров, авторские гонорары и поступления от предпринимательской деятельности. Не включаются в расчёт ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, помощь по социальному контракту и единовременная поддержка в связи с чрезвычайными ситуациями.

Порог дохода для получения выплаты в Омской области рассчитывается исходя из прожиточного минимума на душу населения, установленного на 2025 год. При значении 15 428 рублей полуторакратный размер составляет 23 142 рубля на человека в месяц. Именно эту цифру следует использовать при расчете среднедушевого дохода семьи.

Имущественный ценз также имеет значение. Семье допускается владение одной квартирой или домом любой площади. При наличии нескольких объектов недвижимости их общая площадь на каждого члена семьи не должна превышать 24 квадратных метра для квартир и 40 квадратных метров для домов. Для семей с двумя детьми разрешено иметь один автомобиль, для многодетных и семей с инвалидами — два транспортных средства. Площадь земельных участков ограничена 0,25 гектара для городских жителей и одним гектаром для сельских.

Как оформить выплату?

Подать заявление можно с 1 июня по 30 сентября 2026 года за налоговый период 2025 года. Доступны три способа оформления: через портал «Госуслуги», в многофункциональных центрах или лично в клиентских службах Социального фонда. Основной пакет документов специалисты запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. При необходимости проведения дополнительных проверок период может быть продлен еще на 20 рабочих дней. После принятия положительного решения средства перечисляются на банковский счет в течение пяти рабочих дней.

Основаниями для отказа могут стать превышение порога дохода, наличие задолженности по алиментам, несоответствие имущества установленным критериям, отсутствие облагаемых НДФЛ доходов в расчетном периоде или недостаточное количество детей в составе семьи. При этом получение ежегодной семейной выплаты не влияет на право оформления других мер поддержки, в том числе единого пособия и ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Омской области одобрило выплаты на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Помощь охватывает различные категории граждан: от будущих мам до родителей подростков.

Поддержка начинается с первых дней ожидания малыша. Беременные женщины в регионе могут получать единое пособие размером от 8,9 до 17 тысяч рублей ежемесячно. С января эту меру оформили 1226 будущих мам. После рождения ребенка выплата продолжается вплоть до достижения им 17 лет, в том числе для семей, где родители работают, но их доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. В Омской области такая поддержка назначена 52,8 тысячи детей.

Семьям автоматически назначают единовременное пособие при рождении ребенка — с начала года его получили около тысячи жителей области. Значимым видом помощи остается программа «Материнский капитал». В 2026 году сертификаты выданы на 2534 ребенка. При рождении первенца сумма составляет 728 921,90 рубля, при появлении второго малыша капитал увеличивается до 963 243,17 рубля.

По вопросам оформления пособий омичи могут обратиться в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100 0001. Звонки бесплатные, линия работает в будние дни с 8:30 до 17:30, в пятницу — до 16:15.

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