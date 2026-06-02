Проект студентов Омского ГАУ вошел в топ-5 международной премии по ИИ

Церемония награждения. Фото: Омский ГАУ

Студенты Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина стали финалистами IV Международной университетской премии «Гравитация». Их разработка по применению биоакустической нейросети вошла в пятерку лучших проектов в сфере искусственного интеллекта и больших данных.

В команду второго курса экономического факультета вошли Семен Загайнов и Валерий Коссов. Наставником выступила ассистент кафедры экономики Валентина Костерова. Торжественная церемония награждения прошла 29 мая в Москве, куда организаторы пригласили руководителя проекта.

Суть разработки «Акустическая био-нейросеть» заключается в использовании звукового анализа для раннего обнаружения вредителей на полях. Система обрабатывает акустический ландшафт, выделяет шумы питания личинок или движения насекомых и предупреждает фермера о риске за две–три недели до появления видимых повреждений. Проект находится на стадии прототипа, но жюри отметило его практическую направленность.

«Мы старались сделать работающую систему, которая могла бы пригодиться в сельском хозяйстве. То, что её заметили на международном уровне, — неожиданно и приятно», — признался автор идеи Семен Загайнов.

Руководитель проекта отметил, что поездка стала возможностью получить опыт и оценить работы коллег. «Я ехал не за победой, а скорее за опытом. Интересно было увидеть, какие ещё проекты оказались финалистами, задать вопросы экспертам, понять, куда двигаться дальше. Награждение — это повод выйти за пределы своей рабочей зоны и посмотреть на индустрию шире», — поделился студент.

Призовой фонд премии в 2026 году составил от одного миллиона рублей. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС, Томского государственного университета и Ассоциации «Университетский консорциум исследователей больших данных».

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