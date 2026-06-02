Лето в Омске: время отдыха и занятий спортом

Детские летние лагеря открыли сезон

Первым уже 28 мая распахнул свои двери для ребят лагерь «Дружные ребята». В целом, по информации Евгения Баньковского, в летнюю кампанию включатся пять детских муниципальных лагерей: «Дружные ребята», «Юбилейный», «Иртышские зори», лагерь имени Гагарина и «Лесная поляна».

- Каждый объект получил одобрение межведомственной комиссии, куда вошли представители администрации, МЧС, Роспотребнадзора и Росгвардии, и получил паспорта готовности, - сообщил глава департамента.

Всего за сезон организаторы проведут 27 смен длительностью от 10 до 21 дня, в том числе в лагерях пройдут профильные смены «Движения Первых» и молодежного движения «Точка опоры». В целом за летний сезон лагеря примут порядка пяти тысяч детей, из них 440 — ребята, оставшиеся без попечения родителей и детей-сирот.

Цена путевки варьируется в зависимости от продолжительности смены — от 11 до 22 тысяч рублей. Оставшиеся около сотни путевок еще доступны: омичи могут забронировать их через портал «Госуслуги» или в службе единого окна.

В каждом лагере подготовили интересную культурно-развлекательную программу. Ключевые мероприятия посвятят Году единения народов России, а также статусу Омска как Культурной столицы страны. Для ребят организуют творческие конкурсы, спортивные эстафеты и тематические мероприятия, которые помогут им не только отдохнуть, но и узнать новое о родном городе и традициях разных народов нашей многонациональной страны.

От велопарада до утренней зарядки

Летний календарь спортивных событий обещает быть насыщенным. Главный праздник — «ВелоОмск-2026» — состоится 6 июня. Участники стартуют с Соборной площади, проедут по улице Ленина, Иртышской набережной и развернутся в обратный путь на улице Рождественского. Финишируют спортсмены снова на Соборной площади.

По словам Евгения Баньковского, ожидается, что в соревнованиях примут участие около пяти тысяч любителей велоспорта. Для самых маленьких спортсменов - до 6 лет- оборудуют отдельную безопасную трассу длиной 100 метров. Предварительная регистрация отменена. Начало работы всех площадок и выдачи футболок – 9:00.

- Ждем всех, даже тех, кто не планирует сесть на велосипед – на празднике будет много развлечений и интерактивных площадок, - подчеркнул Баньковский.

21 июня на главной сцене «Пешеходного Любинского», у Омской драмы, пройдет традиционный йога-фестиваль. А в День города и области состоятся зрелищные соревнования «Самый сильный человек Омска». На набережной Тухачевского вновь соберет гостей «День стритбола и уличных культур» - по словам главы департамента, с каждым годом этот праздник привлекает все больше участников.

Лето – прекрасное время не только для проведения спортивных праздников, но и для того, чтобы заняться спортом самому. Каждое воскресенье в 10 утра известные омские атлеты будут проводить для всех желающих утреннюю гимнастику на главной сцене «Пешеходного Любинского».

А с 1 июня в городских парках и скверах стартовал цикл бесплатных занятий: йога, беговые тренировки, воркаут и другие направления.

- Когда мы только запустили эту практику, на первую йога-сессию пришли несколько человек. Но вскоре желающих стало так много, что пришлось добавлять новые площадки и дни. Сейчас занятия очень востребованы, каждый может выбрать активность по душе, - рассказал Евгений Баньковский.

Отметим, что все спортивные занятия в городских парках и скверах абсолютно бесплатны. Анонсы и расписание публикуются в социальных сетях департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также на интерактивной карте мероприятий на главной странице сайта администрации Омска.

