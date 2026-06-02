«Эковолна» пришла в Омск в третий раз

Фото: пресс-служба омского водоканала.

Масштабную всероссийскую акцию «ЭКОволна РВК 3.0» Росводоканал в городах присутствия от Архангельска до Комсомольска-на-Амуре проводит уже третий год подряд и омичи всякий раз активно принимают в ней активное участие.

Забота об экологии

Так произошло и в этом году – в последние дни весны на Левобережье омский водоканал собрал студентов региональных ввузов и ссузов, задачей которых было очистить от мусора берег Иртыша в районе улицы Шаронова. А перед этим командам предстояло пройти экологический квест - ответить на вопросы, касающиеся экологии и выполнить различные задания. Такой формат мероприятия не случаен, ведь главная цель этого проекта - экологическое просвещение молодежи, забота о будущих поколениях и повышение качества жизни всех нас. Поддержали мероприятие экоблогер Оксана Мироненко и экосистема социального развития Добро.рф.

«Здорово, что молодежь с желанием принимает участие в нашей экологической акции. Надеюсь, что у них сложится ответственное отношение к экологии, которое мы пропагандируем, а нашу инициативу подхватят и остальные омичи, - сказал и.о. гендиректора омского водоканала Евгений Решетников. - Ключевая функция нашего предприятия связана с чистой водой, и мы хотим, чтобы наши водоемы были чистые, а на их берегах было приятно находиться».

Не остались в стороне и представители местных властей:

«Эковолна» – это не просто уборка, а экологический праздник. Отрадно, что все это делается на главной водной артерии – реке Иртыше, от которой зависит качество жизни всех омичей, - сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун. – Это пример социально-ответственного бизнеса, который проводит «Росводоканал». Спасибо за ваш вклад в общее дело и ответственную позицию».

«Третий год проходит замечательная акция, которую проводит омский водоканал. За это ему огромное спасибо. Для меня, как главы округа, особенно ценно, что эту территорию мы приведем в порядок, - считает глава Кировского округа Алексей Наседкин.

Логика, эрудиция, скорость

На старт «Эковолны РВК 3.0»-2026 вышли 7 команд: две из ОмГАУ и Омского промышленно-экологического колледжа, по одной из ОмГУПС, СибГАДУ, Омского многопрофильного техникума и омского водоканала. Каждую из них ждали экологические испытания, цель которых укрепить знания в экологии, командный дух и создать отличное настроение. Сначала была веселая физкультурная разминка «Спасаем планету». Затем последовал эко-квиз. Команды отвечали на 10 вопросов на тему заботы о природе нашей планеты от глобальных экологических проблем до простых действий, которые может делать каждый из нас. Логика, эрудиция и скорость – вот ключевые качества, которые нужно было задействовать при выполнении этого квиза. Каждый верный ответ приносил команде 1 балл. Следующий этап – игры. Первая - «Путь воды», которая помогла понять, как вода движется от реки до наших домов и обратно, а потом - «Мусорный конвейер», во время которой нужно отсортировать отходы на перерабатываемые и сложно перерабатываемые.

Порядку – быть!

И, наконец, главное – сбор мусора на берегу Иртыша. На это отводился час. Правила были простые – кто больше собрал, тот и выиграл этот этап. Из собранного надо было выбрать что-то необычное, придумать короткую историю про этот артефакт и рассказать ее. Среди собранного мусора были два бампера от легковушек, микроволновка, монитор от компьютера, кусок от теплицы, покрышки и многое другое.

В итоге по сумме всех заработанных очков бесспорным лидером стала команда «Омтики» Омского многопрофильного техникума. Но, на самом деле, победили все, доказав, что экология - это командная работа, а берег Иртыша на Левобережье стал чище.