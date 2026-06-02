Главы Таврического и Называевского районов получили областные награды

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Омской области подписал распоряжение о награждении жителей региона. В списках — два руководителя районов.

Знака отличия «За служение Омской области» III степени удостоены глава Таврического района Игорь Баннов и руководитель администрации Называевского района Сергей Доценко. В обоих случаях награда вручена за значительные успехи в социально-экономическом развитии муниципалитетов.

Отметим, что практика поощрения глав районов таким знаком не нова — в декабре 2025 года награды I степени получили руководители трех районов области.

Тремя знаками отличия II степени отмечены председатель совета городских ветеранов Вооруженных сил Сергей Владимиров, профсоюзный лидер нефтяников Ольга Лушникова и технический инспектор труда Сергей Писарев.

Кроме того, присвоены почетные звания. «Заслуженным деятелем культуры» стала председатель регионального Союза дизайнеров России Наталья Ярох. «Заслуженным работником образования» — ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максим Родионов. «Заслуженным юристом» — председатель Омского гарнизонного военного суда Леонид Денисов.

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