Главы Таврического и Называевского районов получили областные награды

Губернатор Омской области подписал распоряжение о награждении жителей региона. В списках — два руководителя районов.
Знака отличия «За служение Омской области» III степени удостоены глава Таврического района Игорь Баннов и руководитель администрации Называевского района Сергей Доценко. В обоих случаях награда вручена за значительные успехи в социально-экономическом развитии муниципалитетов.
Отметим, что практика поощрения глав районов таким знаком не нова — в декабре 2025 года награды I степени получили руководители трех районов области.
Тремя знаками отличия II степени отмечены председатель совета городских ветеранов Вооруженных сил Сергей Владимиров, профсоюзный лидер нефтяников Ольга Лушникова и технический инспектор труда Сергей Писарев.
Кроме того, присвоены почетные звания. «Заслуженным деятелем культуры» стала председатель регионального Союза дизайнеров России Наталья Ярох. «Заслуженным работником образования» — ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максим Родионов. «Заслуженным юристом» — председатель Омского гарнизонного военного суда Леонид Денисов.
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