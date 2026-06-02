О причине инвалидности для участников СВО из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России

Федеральным законом от 7 июля 2025 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах». В категорию инвалидов боевых действий включены военнослужащие спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавшие участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с выполнением указанных работ.

Согласно статье 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). Порядок и условия признания лица инвалидом установлены Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 (далее – Правила). Согласно Правилам гражданину в возрасте 18 лет и старше, признанному инвалидом, устанавливается группа и причина инвалидности. Перечень причин инвалидности, предусмотренных действующим законодательством, определен в пункте 15 Правил. Формулировки причин инвалидности утверждены приказом Минтруда России от 16 февраля 2023 г. № 90н.

Федеральные учреждения МСЭ определяют причину инвалидности с формулировкой «общее заболевание» при отсутствии документов, подтверждающих факт профессионального заболевания, трудового увечья, военной травмы или других предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств, являющихся причиной инвалидности.

В отношении военнослужащих войск гражданской обороны федеральные учреждения МСЭ уполномочены рассматривать вопрос об установлении причины инвалидности «военная травма» на основании заключения военной-врачебной комиссии (далее – ВВК), утвержденного Центральной военно врачебной комиссией МЧС России.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.