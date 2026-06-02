Очевидцы: в омском парке 30-летия ВЛКСМ во время катания сломалась карусель

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Омском парке 30-летия ВЛКСМ вчера, 1 июня, прямо во время катания сломалась карусель «Веселые горки». Об этом телеграм-каналу «Омск_путеводитель» сообщили очевидцы. У аттракциона треснуло основание и загорелась проводка.

«Нам удалось спрыгнуть, помог парень, а другие люди остались ждать помощи, в то время как проводка вовсю горела», — рассказали источнику посетители аттракциона.

На сообщение отреагировали в СУ СКР. По сообщению о ЧП ведомство проводит доследственную проверку. В случае наличия состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Информации о пострадавших нет.

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