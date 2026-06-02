Правоохранители восстановили трудовые права омского пожарного

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители приняли активное участие в гражданском деле по работника бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Омской области». Мужчину восстановили на работе, а также заплатили денежную компенсацию за причиненные моральные страдания.

Прокуратура дала положительное заключение о восстановлении на работе незаконно уволенного водителя пожарно-спасательной службы — уволенный сотрудник омского МЧС обратился к правоохранителям с жалобой на нарушение его трудовых прав. В процессе расследования дела было установлено, что мужчина, работавший водителем пожарно-спасательной службы, был уволен работодателем за прогул не законно: работодатель нарушил порядок привлечения сотрудника к работе в выходной день.

«В судебном заседании прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований ввиду несоблюдения процедуры увольнения, предусмотренной Трудовым кодексом РФ. Омский районный суд постановил восстановить истца на работе и отменить приказ о прекращении трудового договора и взыскать с учреждения в его пользу компенсацию морального вреда», — говорится в официальном канале прокуратуры Омской области в мессенджере МАХ.

Также в ведомстве сообщили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, сотрудник восстановлен в прежней должности в структуру омского МЧС.

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