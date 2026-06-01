Семья омского участника СВО получила жилье после вмешательства правоохранителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи СУ СК России по Омской области оказали содействие семье участника специальной военной операции в вопросе переселения в новую квартиру. С заявлением о невозможности проживания в аварийном доме обратилась мать воюющего на СВО омича.

Омская семья, в которой мужчина ушел добровольцем на СВО, проживала в многоквартирном доме 1987 года постройки, признанном аварийным и подлежащим расселению еще в 2023 году. К текущему моменту квартира стала опасной для дальнейшего проживания — потолочные перекрытия в один момент просто обрушились. Женщина, являющаяся матерью участника специальной военной операции, неоднократно обращалась должностными лицами компетентных органов с просьбой о переселении, однако обращения омички в различные инстанции оставались без внимания.

«После обращения в Следственный комитет женщина была приглашена на личный прием к руководителю следственного управления СК России по Омской области Виталию Батищеву, который выслушал ее доводы и поручил подчиненным сотрудникам возбудить уголовное дело», — говорится в официальном канале следственного управления СК России по Омской области.

В результате принятых ведомством мер, права семьи на благоустроенное и комфортное проживание были восстановлены: в кратчайшие сроки были оформлены все необходимые документы и семье предоставлено новое жилое помещение.

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