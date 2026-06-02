В минувшие сутки телефонные мошенники обманывали омичей по традиционным схемам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Омская полиция сообщает об 11 фактах дистанционных хищений денежных средств, произошедших не территории региона за последние 24 часа. Омичей обманывали по старым, проверенным схемам.

На уловку мошенников попалась 70-летняя омская пенсионерка. Пожилой омичке позвонили по поводу «смены домофона», и убедили, что для «установки нового оборудования», ей необходимо продиктовать код из смс. Далее, запугивая взломом личного кабинета на портале «Госуслуги» и оформлением доверенности на распоряжение ее банковскими счетами, они склонили женщину перевести накопления на так называемый «безопасный счет». Ущерб в этом случае составил 50 тысяч рублей. Точно такая же сумма — 50 тысяч рублей — была похищена у 20-летнего студента из Кировского округа. Юношу убедили по телефону о необходимости срочного продления договора на сотовую связь. Как и в первом случае с пенсионеркой, омич продиктовал код из смс, и напуганный собеседниками попыткой взлома его страницы на портале «Госуслуги», перевел имеющиеся у него на карточке средства на «безопасный счет».

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