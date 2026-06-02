На «трассе смерти» Тюмень—Омск произошла очередная авария с погибшим человеком

Фото: Управление МВД России по Омской области

Очередная жесткая авария с летальным исходом произошла 1 июня на печально известной трассе Тюмень—Омск, которую омичи окрестили «трасса смерти». В ДТП погиб житель Кемеровской области, находившийся за рулем грузового автомобиля. Его 14-летняя дочь, ехавшая с отцом в качестве пассажира, попала с травмами в больницу.

Жесткая авария произошла на территории Тюкалинского района Омской области. По сообщению сотрудников местной полиции, 64-летний водитель грузового автомобиля «Форд» — житель Кемеровской области, не справился с управлением и машина, двигаясь с высокой скоростью, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте происшествия. В этом страшном ДТП сильно пострадала 14-летняя девочка, дочь погибшего водителя. Она ехала в качестве пассажира грузового автомобиля. Скорая помощь доставила школьницу в ближайшую от места аварии больницу.

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