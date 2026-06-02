В Омскстате утвердили на постоянную основу временного руководителя

Изображение носит иллюстративный характер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

О назначении с 1 июня 2026 года руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области сообщается на сайте ведомства. С февраля по июнь Татьяна Прошутинская временно исполняла обязанности руководителя.

«Татьяна Васильевна обладает значительным опытом работы и глубоким пониманием специфики деятельности статистических органов. Её профессиональный путь в системе государственной статистики Омской области начался в 1993 году с работы экономистом», — говорится в официальном сообщении Омскстата.

В ведомстве отметили, новая хозяйка главного кресла омского статистического управления, намерена «не только закрепить достигнутые Омскстатом результаты, но и активно развивать проекты в рамках Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года». Также в планах нового руководителя стоит внедрение новых перспективных инициатив.

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