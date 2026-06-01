Больше половины омичей не считают детство современных детей счастливее своего

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Большинство омичей не завидует детству своих отпрысков, сравнивая его со своими юными годами. Об этом заявили 53% жителей Омска в ходе опроса, проведенного в канун Международного дня защиты детей порталом по поиску работы SuperJob.

Согласно полученным в ходе опроса омичей данным, лишь 27% жителей города считают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживаются 53%. Оставшиеся 20% респондентов — затруднились с однозначным ответом на заданный вопрос. Также анализ результатов показал: чем старше опрошенные, тем их позиция более категоричной. Так, среди граждан младше 35 лет 47% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 62%.

В комментариях участники приводили следующие аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то нынешние дети счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы. А в чем-то хуже: например, школьная программа и ЕГЭ. И опасно гулять детям одним — только со старшими».

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