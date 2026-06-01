Омский офтальмолог объяснила, как смартфоны портят зрение детям до 9 лет

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Врач офтальмологической больницы имени Выходцева Татьяна Живолупова опубликовала рекомендации омичам. Детям до трех лет давать смартфоны нельзя, для мультфильмов подходит только телевизор. Малышам в возрасте с трех до семи-девяти лет важно строго лимитировать время пользования гаджетами, иначе может развиться миопия.

Специалист посоветовала объяснять ребенку, что смартфон — это источник знаний, а не развлечений. Если позволить малышу превратить телефон в игровую приставку, это, скорее всего, приведет к зависимости. После 10 лет устройство становится необходимым для социализации, однако важно продолжать контролировать время его использования, учить ребенка правилам безопасности.

Ранее мы писали, что омские офтальмологи провели уникальную операцию, вернув зрение семимесячному малышу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач Валентина Азарова объяснила, как справиться с ожирением без диет

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru