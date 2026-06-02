В лес не войти: омские грибники пожаловались на невероятное количество комаров

Фото: паблик «Грибники Омска и Омской области» vk.com/omskmushroom

Омичи с удивлением констатируют факт: грибной сезон в этом году стал аномально ранним. В омских лесах уже появились совершенно летние грибы — подберезовики, коровники и даже опята. Однако, удовольствие от хождения по лесу портят тучи комаров.

«Красноярский тракт, поселок Дачный. Комаров море, но супчик из опят стоит искусанных рук!», — говорится в сообщении от 31 мая омички Юлии в паблике «Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте».

Пост сопровождается фотографией с опятами, усыпавшими поросший мхом старый пень. Еще две омички — Алена и Ирина, сообщают что уже собрали первые коровники. Их информация также сопровождается подтверждающими слова фотографиями. Подберезовики были найдены в Омской области еще раньше: омичка поделились радостью от первого урожая 28 мая. Отдельного обсуждения заслужили среди грибников Омска комары. Со слов любителей тихой охоты, в этом году их необыкновенно много, а мази и репелленты совершенно не спасают от туч кровососущих насекомых.

