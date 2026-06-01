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НовостиОбщество1 июня 2026 11:50

Переквалифицировалась: воровка из Омской области теперь пойдет под суд за избиение

Судимая в прошлом за воровство жительница Таврического района в очередной раз попалась правоохранителям — теперь по факту нанесения вредя здоровью с помощью лома
Вадим Андреев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С многочисленными ушибами и ссадинами попал вчера в больницу житель Таврического района. Местная полиция выяснила, что его избила ломом сожительница. Интересно, что дама уже была судима ранее по статье за воровство.

В ОМВД России по Таврическому району поступил сигнал из местной больницы о доставлении 41-летнего мужчины, который был сильно избит. В частности, врач поставил ему диагноз: множественные ушибы и ссадины тела. Выяснилось, что жестокие побои мужчине, в ходе конфликта, нанесла его 30-летняя сожительница. Причем, своего возлюбленного разъяренная дама била металлическим ломом. После задержания агрессивной женщины выяснилось, что это не первое ее плотное «знакомство» с полицией — молодая женщина уже была судима за воровство. Теперь в ее преступном «активе» появилась новая «квалификация».

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