Житель Калачинска обманул знакомую на 12 тысяч рублей, используя чужие фото

Дети на фотографиях оказались чужими Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Калачинске завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который придумал фиктивную семью с двумя детьми и выманивал деньги у бывшей односельчанки. Как выяснили полицейские, мужчина выдавал чужих малышей за своих, а все полученные средства тратил на личные нужды.

Потерпевшая — девушка, которая несколько лет назад уехала из Калачинского района на постоянное место жительства в Краснодарский край. С подозреваемым они поддерживали общение в интернете. Мужчина постепенно входил в доверие: рассказывал о себе, делился переживаниями, а главное — регулярно отправлял фотографии малолетних детей, уверяя, что это его сын и дочь.

Спустя некоторое время он начал жаловаться на трудности. То требовались деньги на лечение детей и дорогие лекарства, то внезапно ломался автомобиль по пути в больницу. Девушка верила ему и сочувствуя его проблемам переводила небольшие суммы.

Когда общая сумма «займов» превысила 12 тысяч рублей, потерпевшая попросила знакомого вернуть долг. Тот несколько раз просил подождать, ссылаясь на временные финансовые сложности, а затем и вовсе исчез с радаров и прекратил переписку.

Заподозрив неладное, женщина решила проверить страницу приятеля в соцсети. Внимательно изучив список его друзей, она наткнулась на профиль другой девушки. На ее странице она с удивлением увидела тех самых детей, на лечение которых уходили ее деньги.

На допросе подозреваемый сознался: никакой жены и детей у него нет. Фотографии малолетних он позаимствовал у своей родственницы, проживающей в Новосибирской области. Чужих детей он выдал за своих, чтобы вызвать жалость и доверие.

По данному факту дознаватель ОМВД России по Калачинскому району возбудил уголовное дело статье «Мошенничество». Хитрому калачинцу теперь грозит штраф, обязательные работы или ограничение свободы.

В УМВД призывают жителей региона быть осторожными, когда речь идет о финансовой помощи в интернете. Даже если человек знаком вам заочно много лет, его слова и фотографии стоит перепроверять. Мошенники часто используют фейковую информацию, чтобы нажиться на сочувствии. Самый надежный способ — не переводить деньги незнакомцам, а если сомневаетесь — попросить подтверждение документарно или созвониться с общими знакомыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибли оба: омского сапбордера Анатолия Бойко нашли мертвым

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru