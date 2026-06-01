Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2026 10:20

Житель Калачинска обманул знакомую на 12 тысяч рублей, используя чужие фото

Хитрый селянин выдавал чужих детей за своих
Евгения ДЕМИНА
Дети на фотографиях оказались чужими

Дети на фотографиях оказались чужими

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В Калачинске завели уголовное дело на 25-летнего местного жителя, который придумал фиктивную семью с двумя детьми и выманивал деньги у бывшей односельчанки. Как выяснили полицейские, мужчина выдавал чужих малышей за своих, а все полученные средства тратил на личные нужды.

Потерпевшая — девушка, которая несколько лет назад уехала из Калачинского района на постоянное место жительства в Краснодарский край. С подозреваемым они поддерживали общение в интернете. Мужчина постепенно входил в доверие: рассказывал о себе, делился переживаниями, а главное — регулярно отправлял фотографии малолетних детей, уверяя, что это его сын и дочь.

Спустя некоторое время он начал жаловаться на трудности. То требовались деньги на лечение детей и дорогие лекарства, то внезапно ломался автомобиль по пути в больницу. Девушка верила ему и сочувствуя его проблемам переводила небольшие суммы.

Когда общая сумма «займов» превысила 12 тысяч рублей, потерпевшая попросила знакомого вернуть долг. Тот несколько раз просил подождать, ссылаясь на временные финансовые сложности, а затем и вовсе исчез с радаров и прекратил переписку.

Заподозрив неладное, женщина решила проверить страницу приятеля в соцсети. Внимательно изучив список его друзей, она наткнулась на профиль другой девушки. На ее странице она с удивлением увидела тех самых детей, на лечение которых уходили ее деньги.

На допросе подозреваемый сознался: никакой жены и детей у него нет. Фотографии малолетних он позаимствовал у своей родственницы, проживающей в Новосибирской области. Чужих детей он выдал за своих, чтобы вызвать жалость и доверие.

По данному факту дознаватель ОМВД России по Калачинскому району возбудил уголовное дело статье «Мошенничество». Хитрому калачинцу теперь грозит штраф, обязательные работы или ограничение свободы.

В УМВД призывают жителей региона быть осторожными, когда речь идет о финансовой помощи в интернете. Даже если человек знаком вам заочно много лет, его слова и фотографии стоит перепроверять. Мошенники часто используют фейковую информацию, чтобы нажиться на сочувствии. Самый надежный способ — не переводить деньги незнакомцам, а если сомневаетесь — попросить подтверждение документарно или созвониться с общими знакомыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибли оба: омского сапбордера Анатолия Бойко нашли мертвым

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru