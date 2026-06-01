МЧС предупреждает: омичей 2 июня ждут сильный ветер, гроза и град

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ссылаясь на бюллетень погоды от Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, омские спасатели предупреждают омичей о грядущем штормовом предупреждении.

Во вторник, 2 июня, по Омской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. На регион обрушатся кратковременные дожди, переходящие местами в сильные грозы. Также днем второго летнего дня на некоторых территориях может выпасть град, а порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15-20 м/с. МЧС России по Омской области призывает омичей к осторожности. В частности, не стоит завтра парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а на дорогах — во время ливня или града — стоит быть предельно осторожными и внимательными. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, необходимо сразу позвонить по номеру 101.

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