«РЖД» выставила на торги мини-рынок в пригороде Омска

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Компания «Российские железные дороги» реализует активы, не связанные с основной деятельностью. На этот раз на торги выставили мини-рынок, расположенный в городе Исилькуль, на территории местной железнодорожной станции.
Объект находится в собственности АО «Железнодорожная торговая компания». Эта организация — «дочка» РЖД, занимающаяся организацией питания и сопутствующей коммерцией. Стартовая цена лота — 9,4 миллиона рублей. Шаг аукциона составит 467,8 тысячи рублей.
Торги назначены на 26 июня, их проведет электронная площадка ООО «РТС-тендер». В описании лота уточняется: земельный участок, на котором стоит здание, продавцу не принадлежит — он находится в субаренде.
Как поясняют организаторы, реализация проходит в рамках программы по отчуждению непрофильных активов. Эта практика ведет свою историю еще с 2012 года, когда президент России подписал указ №596 «О долгосрочной государственной экономической политике». Документ предписывал госкомпаниям разработать планы по избавлению от имущества, не задействованного в основном производстве.
Позднее, в 2017 году, правительство РФ утвердило методические рекомендации, которые детализировали процедуру по избавлению от непрофильных активов для эффективного управления госсобственностью.
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