Очередную многочасовую задержку испытали на себе пассажиры самолета «Омск—Астана»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Становится «несчастливым» рейс IQ522 в глазах пассажиров из Омска, пытающихся попасть по воздуху в столицу Республики Казахстан. Самолеты авиакомпании Vietjet Qazaqstan, в силу не объясненных причин, регулярно нарушают полетный график. Сегодня он был нарушен на 8 часов.

Крайнее разочарование постигла пассажиров рейса IQ522, которые должны были улететь сегодня, 1 июня, в 11 часов утра в город Астану. По неизвестным причинам самолет авиакомпании Vietjet Qazaqstan задержался с отлетом на целых 8 часов. Новое время взлета, согласно онлайн-табло омского аэропорта, завалено в 18 часов 55 минут. Ранее КП-Омск сообщала, что значительные опоздания и даже отмена рейсов, связывающих Омск со столицей Казахстана, уже становятся традиционными в работе авиакомпании Vietjet Qazaqstan. К примеру, 30 мая, рейс IQ522 по маршруту «Омск—Астана» был перенесен без объяснения причин на 19 часов. 17 апреля рейс авиакомпании Vietjet Qazaqstan в столицу Казахстана был отложен без объяснения причины более чем на 12 часов. А 21 апреля, вечерний самолет из Омска в столицу Казахстана, вообще не улетел.

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