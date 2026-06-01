137 мигрантов в одной квартире: раскрыты детали дела о «резиновом» жилье в Омске

С каждого липового жильца фигурантка брала по тысяче рублей

В УМВД озвучили подробности уголовного дела против 45-летней омички. Его расследовал отдел полиции №1. Как уточнили силовики, с марта по ноябрь 2025 года женщина в общей сложности совершила 61 преступление. Речь идет о статье №322.3 УК РФ Э «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства».

Имея квартиру улице Дмитриева, фигурантка поставила в ней на миграционный учет 137 приезжих из Средней и Центральной и Средней Азии. Сама женщина получила российское гражданство в 2010 году. Продолжительный период она торговала фруктами. Искать противозаконный заработок она начала весной 2025-го: стала распространять через своих знакомых информацию о возможности фиктивной постановки на учет в своей квартире на .

«За «услуги» брала 1000 рублей за одного человека. <...> Уголовное дело передано в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее мы рассказали, что, по данным прокуратуры, омичка созналась в содеянном. Возможное наказание — пять лет тюрьмы.

