Более 200 тысяч тонн омского зерна задекларировали с нарушениями

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области с помощью цифровых систем «Сатурн» и «Зерно» выявили 65 случаев недостоверного декларирования зерновой продукции. Суммарный вес партий с нарушениями превысил 201,5 тыс. тонн. Только за май зафиксировано 11 подобных эпизодов — на 62,3 тыс. тонн.

В ходе проверок выяснилось, что ряд хозяйствующих субъектов проигнорировали обязательные лабораторные исследования на содержание пестицидов. В числе нарушителей — АО «Степное», ООО «Продо Зерно», ООО «Ориентир», ООО «Ястро-Агро», а также индивидуальный предприниматель — глава крестьянско-фермерского хозяйства Айтенов К.Т.

Ещё один предприниматель указал в декларации объем зерна, которого на момент проведения испытаний физически не существовало. Третий индивидуальный предприниматель не внес в декларационные документы свои контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты.

Как пояснили в надзорном ведомстве, отсутствие полноценных лабораторных исследований означает, что в зерне могут остаться невыявленными остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, микотоксины и даже карантинные организмы. Все это создает прямую угрозу для здоровья людей и животных, а также для посевов сельскохозяйственных культур.

По всем выявленным фактам хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Декларации о соответствии зерновой продукции признаны недействительными.

Ранее КП-Омск сообщала, что на севере Омской области, в Тарском районе, несколько дней горел лес

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