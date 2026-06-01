На севере Омской области, в Тарском районе, несколько дней горел лес

Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области сообщили о двух крупных лесных пожарах. Самое масштабное возгорание возникло на севере региона, в Тарском районе — лес там горел на протяжении нескольких дней.

Как сообщили в ведомстве, пожар в тарском лесу начался еще 27 мая. Полностью справится с возгоранием мспециалистам удалось только вчера, 31 мая.

На тушении работали 58 человек и 17 единиц техники — грузовые автомобили, тралы, тягачи, а также специальные танкетки для труднодоступных участков. К ликвидации привлекли бойцов Омского и Крутинского авиаотделений, сотрудников лесхозов, специалистов областного управления и лесничеств, а также арендаторов лесных участков. Площадь возгорания и размер нанесенного природе урона не сообщаются.

Кроме того, в пятницу, 29 мая, удалось потушить еще один лесной пожар — в Саргатском районе. По данным управления, в минувшие выходные других возгораний в лесах региона не зафиксировано.

Опасность для лесов сохраняется. Сегодня, 1 июня, на юге Омской области ожидается третий класс пожарной опасности по погодным условиям, на севере — второй. Лесное хозяйство призывает граждан быть предельно внимательными с огнем.

При обнаружении лесного пожара необходимо немедленно звонить на круглосуточную бесплатную линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Ранее КП-Омск сообщала, что восемь пожарных спасали гараж от уничтожения огнем в Омской области

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